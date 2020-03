Putin recunoaşte pericolul pandemiei: Rusia îşi închide toate graniţele începând de astăzi

10:30

Alan Merrill, compozitorul cântecului „I Love Rock and Roll”, devenit hit după ce a fost interpretat de Joan Jett, a murit la vârsta de 69 de ani, duminică, într-un spital din New York, din cauza complicaţiilor provocate de COVID-19, transmite Associated Press. Laura Merrill, fiica acestuia, spune că, iniţial, tatăl ei a crezut că este vorba despre o răceală, potrivit Associated Press. Piesa "I Love Rock and Roll" devenea celebră în 1981, în interpretarea artistei rock Joan Jett. Alan Merrill a...