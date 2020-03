Biletul Zilei » Trei ponturi pregătite pentru profit!

23:50

Englezii au încercat să contracareze virusul ucigaș cu metoda autoimunizării. Nu au reușit (peste 1.000 de oameni au murit), iar acum implementează modelul impus în restul Europei. Viorel Ignătescu este unul dintre românii care trăiesc în Regatul Unit, alături de soție și de cele două fete, și a cărui viață a început să curgă după […] The post Mărturiile tulburătoare ale fostului coleg al lui Lobonț la naționala de tineret: “Se feresc de tine pe stradă…” + ”Dacă ne văd, ne dau afară!” appeared first on Cancan.ro.