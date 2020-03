Ultima oră. Încă o persoană a murit în România din cauza coronavirusului. Numărul deceselor a ajuns la 44

09:20

În plină pandemie de coronavirus, regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn al Thailandei s-a izolat împreună cu 20 de femei într-un hotel de lux din Germania, iar gestul său controversat a stârnit revolta cetățenilor thailandezi. Regele Thailandei a apelat la un gest care i-a revoltat poporul, în plină pandemie de coronavirus. În vârstă de 67 de ani, […] The post Aroganță, în vreme de pandemie! Regele Thailandei s-a izolat într-un hotel de lux din Germania, alături de 20 de femei appeared first on Cancan.ro.