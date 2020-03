Mărturiile pacientului 37, după ce a ”trecut pe lângă moarte”. ”Nu este o glumă”

13:10

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 30 martie – 5 aprilie 2020; incepe saptamana ce ne introduce in a doua luna de primavara iar energia se schimba inca de luni. Luna martie se termina in forta cu mutarea lui Marte, planeta actiunii, energiei, impulsului in vizionarul Varsator, zodie unde a fost ultima data in mai 2018.