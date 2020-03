Top 3 joburi bănoase pe care le poți face de acasă

11:40

Marea Britanie este una dintre țările care au fost destul de afectate de epidemia de coronavirus. Potrivit ultimul bilanţ oficial, comunicat duminică, au fost confirmate 19.552 de persoane infectate şi 1.228 de decese. Marea Britanie nu va putea reveni la o viaţă normală mai devreme de şase luni sau mai mult din cauza pandemiei cu