Povestea de film a Mariei Mercader, jurnalista care a bătut cancerul în repetate rânduri! A murit după infecţia cu coronavirus: “Am adorat-o”

12:30

Veste-șoc în fotbalul românesc. La doar 43 de ani, Martin Tudor – fostul portar al Stelei – a încetat din viață. Martin Tudor se afla la Reșița și, potrivit informațiilor apărute în mass-media, a suferit un infarct care i-a fost fatal. „Sunt devastat… Am aflat acum vestea. A făcut infarct, săracul! Nu-mi vine să cred. […]