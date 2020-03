Jonah Lomu, cel mai mare star al rugby-ului

14:00

O asistentă din New York a distribuit in mediul online o fotografie care a tulburat pe toată lumea. În imagine apar cadavrele mai multor persoane care au fost infectate cu noul coronavirus. Asistenta a postat o fotografie în care se pot observa mai multe trupuri neînsuflețite înșirate într-un camion frigorific. Corpurile aparțin victimelor făcute de […]