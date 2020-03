Coronavirus: Insula turistică Phuket din Thailanda închide plajele şi se pregăteşte să suspende cursele aeriene

18:30

Un student al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI) a obţinut medalia de aur la concursul de matematică online "The 3rd Open Mathematical Olympiad for University Students", organizat de International University for Humanities and Development din Ashgabat, Turkmenistan, alături de Ministerul Educaţiei din această ţară.Potrivit unui comunicat remis, luni, presei, Toremurad Gurbanov, de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, a luat medalia de aur într-o competiţie în care au fost înscrişi alţi 130 de participanţi din 13 ţări: Argentina, Belarus, Bulgaria, China, Coreea de Sud, Grecia, România, Rusia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan şi Vietnam."Concursul a constat în şase probleme care trebuiau rezolvate în patru ore. Rezultatul studentului de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare este remarcabil, luând în considerare participarea unor universităţi de prestigiu din cele 13 ţări, şi se înscrie în seria de rezultate excepţionale obţinute anul acesta de către echipa de matematică a universităţii tehnice ieşene", a declarat lect. univ. dr. Marcel Roman, directorul Departamentului de Matematică şi Informatică de la TUIASI.Toremurad Gurbanov este student masterand la Facultatea de Automatică şi Calculatoare a TUIASI şi a mai obţinut, în noiembrie 2019, medalia de aur la concursul internaţional de matematică pentru studenţi - "International Student Team Competition in Mathematics", desfăşurat la University of Silesia din Katowice, Polonia.Competiţia "The 3rd Open Mathematical Olympiad for University Students" a fost organizată de universitatea de profil din Turkmenistan în perioada 22-23 martie. AGERPRES / (AS - autor: Daniela Malache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)