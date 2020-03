Gina Chirilă, mărturisire-bombă: “O să divorţăm, pentru că…”. Vedeta e însărcinată cu primul copil al lui Bogdan Vlădău

14:40

În plină pandemie COVID-19, pacienţii cu boli cronice întâmpină dificultăţi în a accesa cabinetele medicale deşi au nevoie de sprijinul specialiştilor în toată această perioadă. Pentru a veni în ajutorul acestora, proiectul Medici pentru România a lansat campania „Nu uităm de ceilalţi”, prin care doctori din România, dar şi din diaspora, asigură suport online GRATUIT […] The post Suport online gratuit pentru pacienţii cu boli cronice. Medici pentru România lansează campania „Nu uităm de ceilalţi” appeared first on Cancan.ro.