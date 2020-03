Brigada Rutieră, anunţ important pentru şoferi! Ce schimbări au avut loc după pandemia de coronavirus. Şi inculpaţii sunt vizaţi de modificări

16:50

Biroul de Informate-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Olt a anunțat luni că avea loc recrutările pentru posturile de soldați gradați profesioniști. Cei care își doresc să facă carieră în MApN, se pot înscrie până pe 29 aprilie 2020. Conform unui comunicat de presă transmis de Biroul de Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Olt, […] The post MApN face recrutări în contextul pandemiei de coronavirus! Cine va fi luat în Armată şi ce condiţii trebuie să îndeplinească appeared first on Cancan.ro.