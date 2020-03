”Taxi izoleta”, la modă pe străzile orașelor! Incredibil cum a fost adaptată mașina unui taximetrist în vremurile noului coronavirus

17:20

Spencer Kurash, un taximetrist din Marea Britanie în vârstă de 56 de ani, a murit ucis de coronavirus, după ce a luat virusul de pe banii primiți de la clienți. Deși știa că este în pericol, Spencer Kurash a continuat să iasă pe stradă pentru a putea să își întreține familia. Bărbatul a început să […]