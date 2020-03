Misha încearcă să salveze un băieţel de 4 ani, diagnosticat cu o boală rară! Apelul disperat făcut de cântăreaţă

18:00

Jonah Lomu a fost omul care a schimbat definitiv şi ireversibil rugby-ul prin stilul său de joc. Lomu a transformat rugby-ul dintr-un sport elitist într-unul popular, fiind primul superstar la nivel global al Ovaliei. Un adevărat campion, deşi nu a reuşit să cucerească vreodată Cupa Mondială, Jonah Lomu a oferit rugby-ului o aură nobilă în […] The post Jonah Lomu, cel mai mare star al rugby-ului appeared first on Cancan.ro.