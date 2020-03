Oraşul Suceava şi opt comune limitrofe intră în carantină. România a intrat în scenariul 4, cu un oraş închis

14:50

Cotaţiile petrolului au atins minimul ultimilor 18 ani, în contextul în care traderii se aşteaptă ca mai multe capacităţi de producţie să se închidă, pe fondul unei cereri scăduse – într-o situaţie generată de pandemia de COVID-19, potrivit FT. Cotaţia internaţională pentru petrol Brent a înregistrat o scădere de 6%, la 23,02 dolari per baril, cel mai redus nivel înregistrat din 2002 până azi. În acelaşi timp, cotaţia pentru petrol în SUA, WTI, a scăzut la sub 20 dolari per baril, după un declin...