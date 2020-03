CALENDAR ORTODOX 31 MARTIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 31 MARTIE. Sfantul Ipatie s-a nascut in Cilicia si a fost episcop in Gangra. A participat la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. In timp ce se intorcea de la Constantinopol,a fost prins si batut de ereticii novatieni.

