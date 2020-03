Coronavirus: Finlanda va extinde până pe 13 mai măsurile de combatere a epidemiei

00:30

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat luni că în cel mult două săptămâni vor exista pe piaţă produse biocide şi măşti pentru populaţie "la preţuri normale", adăugând că se va interveni "în forţă" dacă unii producători nu vor respecta anumite reguli şi vor specula acest moment."Astăzi firma Farmec din Cluj a solicitat aviz tehnic pentru biocid şi sunt convins că până la sfârşitul săptămânii îl va obţine. Cred ca am început să ne organizam foarte bine şi producătorii românii încep să vadă acest lucru. Eu cred că într-o săptămână-două vom avea produse pe piaţă la preţuri normale. Trebuie să avem produse pe piaţă mai multe, de aceea am reuşit să scurtăm perioada de acreditare a acestor produse biocide, măşti, combinezoane în aşa fel încât piaţa să aibă cât mai multă ofertă (...). dacă aceşti producători vom vedea că nu respectă anumite reguli, nu am informaţii despre producătorii despre care am vorbit, ba din contră, şi nu vreau să dau acum preţurile, pentru că ele sunt chiar foarte rezonabile şi ok din punctul acesta de vedere, dar dacă vedem că producătorii români, cu toate că statul îi sprijină vor să speculeze acest moment, vom interveni în forţă şi nu-i vom lăsa să-şi bată joc de români (...) Şi nu mi-ar plăcea să fiu în pielea acelui producător român", a declarat Virgil Popescu la TVR 1.Ministrul Economiei a precizat că din 15 aprilie România va putea produce pentru populaţie un milion de măşti pe zi."Sunt foarte bucuros că ieri seară a fost pusă în funcţiune prima linie de producţie din Maramureş, grupul Taparo şi iată că s-au produs primele măşti, iar producţia se va stabiliza la 150.000 de măşti zilnic şi ne poate duce la 4 milioane lunar. În data de 15 aprilie vor mai fi puse în funcţiune încă trei linii, două linii de măşti pentru populaţie, practic vom ajunge la 500.000 de măşti pentru populaţie zilnic şi încă 150.000 de măşti pe zi pentru spitale FPP3, acele măşti destinate medicilor şi personalului medical din spitale. În paralel, compania statului ROMARM deja a semnat contractul şi va aduce într-o săptămână încă 4 linii de fabricaţie, deci vom produce încă 500.000 de măşti zilnic tot începând cu 15 aprilie şi 150.000 pentru spitale. Deci vom avea la jumătatea lunii aprilie un milion de măşti pe care le vom produce in România. Un milion de măşti zilnic pentru populaţie şi ne gândim deja la o logistică", a subliniat ministrul Economiei.El a subliniat că ministerul sprijină absolut orice producător care doreşte să intre în acest program, cu acele linii de credit cu dobândă zero.Nu în ultimul rând, Popescu a dat asigurări că se caută soluţii astfel încât aceste măşti să fie distribuite către populaţie prin farmacii, la preţuri rezonabile, "astfel încât să nu avem speculă"."Le vom produce în aşa fel şi avem grijă - am discutat în momentul de faţă cu premierul ca să cumpere statul român toată producţia - să găsim o soluţie să fie date prin farmacii către populaţie sau prin alte mijloace astfel încât să nu avem speculă şi mai ales să nu se ducă unii să cumpere şi se le vândă la a treia, sau a patra mână, mai scump. Nu ne dorim acest lucru", a mai spus Virgil Popescu.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Adrian Dãdârlat)