Ordonanţa referitoare la şomajul tehnic, pe ordinea de zi a plenului Senatului

Qualitance, companie internaţională de inovaţie, tehnologie şi inteligenţă artificială fondată în România, listează, începând cu data de 31 martie, obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul de tranzacţionare Q22E, potrivit unui comunicat al Bursei.Tranzacţionarea vine după încheierea anticipată a plasamentului privat prin care compania a atras o finanţare de 1,5 milioane de euro (suma ţintă stabilită), ofertă depăşită din prima zi, cu o suprasubscriere de 60%.În comunicat se precizează că interesul ridicat pe care investitorii, 58 persoane fizice şi o persoană juridică, l-au manifestat pentru emisiunea din luna decembrie a anului trecut confirmă şi susţine strategia de creştere accelerată a companiei.În cadrul plasamentului privat din luna decembrie 2019, Qualitance a oferit spre vânzare obligaţiuni cu o valoare nominală de 500 euro, acestea având o scadenţă de 3 ani şi o dobândă fixă de 5% pe an, plătibilă semestrial, cu posibilitatea de rambursare anticipată.Oferta, realizată exclusiv prin Tradeville, lider de piaţă în tranzacţionarea online la bursă, a reprezentat o inovaţie la nivelul plasamentelor private de obligaţiuni corporative din România, fiind prima desfăşurată prin sistemul BVB în care s-a folosit un sistem de tip 'licitaţie olandeză', prin care s-a determinat nivelul optim al ratei dobânzii, pentru a balansa interesul investitorilor şi emitentului.Compania a primit din partea Bursei de Valori Bucureşti premiul ''Made in Romania'' (ediţia a doua), fiind considerată a fi una dintre firmele care vor contribui la creşterea economiei naţionale. În perioada 2016-2018, compania a înregistrat creşteri anuale de peste 35%. 2019 a fost un an de aşezare a business-ului, compania înregistrând o cifră de afaceri de 11 milioane de euro şi reluând procesul de extindere internaţională, prin deschiderea subsidiarelor de la New York şi Londra şi consolidarea biroului din Sydney.Qualitance este o companie internaţională de tehnologie şi inovaţie care creează produse şi business-uri digitale pentru organizaţii globale şi startup-uri. Qualitance foloseşte experience design, rapid prototyping şi tehnologii emergente precum AI şi Machine Learning pentru a crea produse şi servicii digitale inovatoare şi pentru a ajuta organizaţii mari să facă pasul către economia digitală hiper scalabilă a secolului 21.Compania a fost înfiinţată în 2007 şi are aproximativ 200 de angajaţi în birourile din Bucureşti, San Francisco, New York, Londra şi Sydney. Printre clienţii Qualitance se numără brand-uri precum Ford, Virgin, IKEA, Deutsche Telekom, Johnson & Johnson sau News Corp. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)