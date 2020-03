Primele imagini cu aparatele de testare COVID-19. Gabriela Firea:”În aceste zile atât de dificile avem și vești bune”

20:10

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, în urmă cu puțin timp, că alți trei oameni au murit din cauza coronavirusului. Bilanțul a ajuns la 50 de decese. Deces 48 Barbat, 59 de ani, jud. Bacău. În data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic Boli Infecțioase […] The post BREAKING. Coronavirusul mai face trei victime în România. Bilanțul morților a ajuns la 50 appeared first on Cancan.ro.