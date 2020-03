China, acuzată că a „proiectat” virusul SARS-COV2 ca armă biologică de distrugere în masă

00:20

Am aflat cum arată o zi „normală”, pe timp de pandemie, pentru unul dintre cei mai cunoscuți oameni din România. „Premierul fără mandat” a făcut singur piața, flancat de SPP-iști. Demnitarul s-a echipat regulamentar – cu mască și mănuși – și a trecut la “aprovizionare”. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate imaginile. […] The post Premierul fără mandat” a făcut singur piața, flancat de SPP-iști + A așteptat o cafea “la pachet” și… appeared first on Cancan.ro.