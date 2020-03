Andreea Marin a fost criticată dur! Vedeta este acuzată că este mai bine echipată decât medicii, împotriva coronavirusului

11:20

România se află în stare de urgență din cauza pandemiei de COVID-19, motiv numai bun pentru anumite persoane să facă un ban în plus. Astfel, specula cu dezinfectanți și alte materiale sanitare este ultimul lucru la care unii au apelat pentru a obține un profit rapid. VEZI AICI: SFÂȘIETOR! FIICA UNUI BĂRBAT MORT DIN CAUZA […] The post Lipsă de bun simț! La ce preț vindea o farmacie din Caracal sticla cu spirt. Poliția a intervenit și… appeared first on Cancan.ro.