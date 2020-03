Metrorex: Un controlor acces metrou la staţia Laminorului, confirmat pozitiv cu noul coronavirus

Un controlor acces metrou la staţia Laminorului a fost confirmat pozitiv, marţi, cu noul coronavirus, informează Metrorex, care precizează că, prin specificul funcţiei, angajatul nu are contact cu călătorii, ci are doar atribuţii de supraveghere.De asemenea, reprezentanţii companiei au precizat că angajatul se afla în concediu medical din data de 20 martie din cauza altor probleme de sănătate."Metrorex informează că astăzi, 31.03.2020, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus un angajat al societăţii, care nu se afla la locul de muncă. Persoana în cauză este de sex masculin, cu vârsta de 49 de ani, şi are funcţia de controlor acces metrou la staţia Laminorului. Prin specificul funcţiei, angajatul nu are contact cu călătorii, având doar atribuţii de supraveghere a accesului în staţie. Precizăm că, începând cu data de 20.03.2020, angajatul Metrorex se afla în concediu medical pentru alte afecţiuni de sănătate. În seara zilei de 30.03.2020, acesta şi-a anunţat şefii ierarhici că a fost testat şi confirmat pozitiv cu Covid-19", se spune într-un comunicat al Metrorex.Potrivit sursei citate, bărbatul este internat în spital, sub supraveghere."Colegii acestuia, cu care a intrat în contact, se află în izolare la recomandarea Direcţiei de Sănătate Publică. Locul de muncă unde îşi desfăşura activitatea, respectiv staţia de metrou Laminorului, a fost dezinfectată în totalitate. O anchetă epidemiologică se va efectua de către Direcţia de Sănătate Publică, conform competenţelor", a adăugat compania.În acest context, Metrorex recomandă călătorilor să folosească mijloacele de plată moderne, precum automatele de vândut cartele, dar şi plata cu cardul bancar contactless de tip Mastercard sau Visa direct la aparatele de acces, pentru diminuarea interacţiunii călătorilor cu bancnotele şi alte posibile surse de infectare."Mai mult, în această perioadă, atât trenurile, cât şi staţiile,sunt dezinfectate intens cu soluţii inovatoare pentru împiedicarea răspândirii Covid-19", dă asigurări Metrorex. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Mariana Nica, editor online: Ady Ivaşcu)

