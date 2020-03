Suceava: Societatea civilă şi companiile cer Guvernului măsuri urgente de combatere a epidemiei de COVID-19

18:30

Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România consideră că tipul de contract de activitate sportivă în baza căruia sunt angajaţi sportivii şi personalul din cadrul cluburilor este un ''mutant juridic'' care i-a scos pe aceştia de sub acoperirea sistemului de securitate socială."Având în vedere actele normative emise, precum şi faptul că nu există o abordare unitară a situaţiei din partea cluburilor de fotbal din România, Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România doreşte să facă următoarele precizări: AFAN a solicitat încă de la începutul stării de urgenţă deschiderea unui proces de consultare şi negociere împreună cu cluburile, cu FRF şi LPF, astfel încât să se găsească o modalitate echitabilă pentru împărţirea costurilor generate de suspendarea competiţiei, cât şi pentru a se asigura sportivilor, jucătorilor, acoperirea, într-o cât mai mare măsură, a drepturilor financiare pentru această perioadă. Din păcate în ciuda unor declaraţii comune asumate de FRF, LPF şi AFAN, nu au existat demersuri concrete care să poată să fie aplicate unitar la nivelul fiecărui eşalon fotbalistic. Ne-am văzut în situaţia de a ne asuma singuri demersuri către Guvern! În urma mai multor discuţii purtate cu Prim-Ministrul Ludovic Orban, cât şi cu ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe şi Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a identificat un anumit tip de soluţii care au fost descrise succesiv în OUG 30/2020, cât şi în OUG 32/2020. A fost necesar a fi făcute modificări în OUG30/2020 pentru a veni cu o soluţie legală în vederea protejării celor care activează sub acoperirea contractelor de activitate sportivă, acest 'mutant' juridic care a scos sportivii de sub acoperirea sistemului de securitate socială. Cu această ocazie se dovedeşte încă odată dacă mai era nevoie, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul situaţiilor de insolvenţă, că soluţia contractului de activitate sportivă a fost una cel puţin neinspirată, discriminatorie faţă de alte categorii de salariaţi din România, soluţia corectă fiind, aşa cum am susţinut permanent şi cum recomandă de altfel şi FIFA, aceea a reglementării pentru sportivi a unui contract de muncă de tip special, care să ţină cont de particularităţile izvorâte din activitatea sportivă şi din regulamentele sportive în vigoare", se arată într-un comunicat al sindicatului fotbaliştilor remis, marţi, AGERPRES.Organizaţia precizează că indemnizaţia acordată de la bugetul de stat persoanelor angajate în baza contractului de activitate sportivă nu este altceva decât un sprijin financiar pentru cei aflaţi în dificultate."Prin modificarea adusă prin OUG 32/2020 s-a clarificat o dată în plus că indemnizaţia acordată de la bugetul de stat, în valoare de 75% din valoarea contractului de activitate sportivă (dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie - până la aproximativ 800 EURO), nu este altceva decât un sprijin suplimentar acordat de lege sportivilor aflaţi în dificultate, cluburile fiind responsabile doar cu întocmirea documentelor necesare pentru accesarea banilor de către sportivi ! Modificarea adusă prin OUG 32/2020 recunoaşte posibilitatea cluburilor de a acorda o indemnizaţie de sprijin primită de la stat şi recomandă în mod explicit cluburilor să negocieze cu sportivii şi alte sume în completarea veniturilor acestora astfel încât costurile acestei perioade să fie distribuite responsabil între cluburile angajatoare, sportivi şi stat", arată sursa citată.AFAN critică faptul că în anumite cazuri, întregul cost al crizei provocate de pandemia de COVID-19 este suportat doar de către statul român şi sportivi, cluburile preferând să apeleze la OUG 32/2020, care nu presupune pierderi din partea lor."AFAN apreciază că nu este firesc ca întregul cost al acestei crize să fie suportat doar de sportivi şi de stat, soluţia echitabilă fiind aceea ca, în urmă unui proces de negociere, să se găsească o soluţie de echilibru în suportarea costurilor între cluburi, sportivi şi stat. Din păcate, am luat act de comportamentul unor cluburi care au aruncat la coşul de gunoi scenariile care implicau buna-credinţă în gestionarea prezenţei situaţii. Ne confruntăm cu tot felul de speţe, unele mai aiuritoare decât altele, în care, din păcate, costurile sunt suportate doar de stat şi nu în ultimul rând de sportivi, unii dintre aceştia alegându-se cu reducerea brutală a drepturilor contractuale până la sfârşitul anului 2021! Constatăm cu amărăciune (fără surprindere, în unele cazuri) faptul că anumite cluburi aşteptau cu nerăbdare o astfel de conjunctură pentru a-şi ascunde incompetenţa managerială sub umbrela unor ipotetice pierderi suferite prin întreruperea campionatului! Incompetenţă managerială care se traduce prin incapacitatea de atragere, printr-un marketing bine structurat, de fonduri suplimentare. Observăm cu tristeţe că, în unele cazuri nu se încearcă doar minimizarea pierderilor proprii aferente perioadei actuale ci se doreşte extinderea (cu 6 luni, 1 an sau chiar mai mult) perioadei în care veniturile jucătorilor să fie diminuate! În ritmul acesta să nu mire pe nimeni dacă unele cluburi vor încerca diminuarea veniturilor sportivilor până la nivelul 'veniturilor' unui sportiv amator", menţionează comunicatul."Singura explicaţie pentru un astfel de tip de comportament este doar 'amatorismul' care bântuie prin birourile acestor cluburi. Solidaritatea pentru traversarea mai uşoară a acestei perioade a rămas doar la nivel declarativ! Nu înţelegem pasivitatea LPF şi FRF în condiţiile în care acestea ar fi trebuit să fie cele care măcar să recomande un pachet de măsuri echitabile menite să regleze prezenţa situaţie în sensul împărţirii costurilor acestei perioade. Dar, probabil, este mult mai 'rentabilă' o tăcere care are drept consecinţă aruncarea exclusivă a pierderilor în spinarea statului român şi a jucătorilor decât recomandarea că o parte din costuri să fie suportată de către membrii electori (cluburile sportive)", mai precizează documentul respectiv.Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România îi sfătuieşte pe jucători să se adreseze sindicatului în cazul în care cluburile propun orice fel de modificare a contractelor pe care le deţin: "AFAN îşi sfătuieşte membrii următoarele: în cazul în care vi se propun, în această perioadă, acte adiţionale sau vă sunt prezentate diverse documente, pentru a lua la cunoştinţă şi pentru a fi semnate, va rugăm să contactaţi Departamentul Juridic al AFAN, în vederea clarificării conţinutului şi consecinţelor documentelor respective. Va rugăm să nu semnaţi astfel de documente fără a obţine în prealabil informaţii cu privire la implicaţiile semnării documentului respectiv! Având în vedere faptul că o parte dintre cluburi au apelat deja la metodă suspendării contractelor, în vederea obţinerii indemnizaţiei de la stat, în cazul în care aveţi dubii cu privire la suma netă pe care ar urmă să o încasaţi cu titlul de indemnizaţie, aveţi posibilitatea de a contacta Departamentul Financiar-Contabil al AFAN, pentru a obţine informaţii în acest sens. Precizăm că OUG 32/2020 prevede la art. IV, alin. (2) că - Pentru sportivii/antrenorii care au încheiat contracte de activitate sportivă, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, structurile sportive cu care au încheiate contracte de activitate sportivă au obligaţia să depună, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. Mulţumim reprezentaţilor Guvernului pentru înţelegere şi sprijinul acordat şi de asemenea apreciem poziţia asumată prin declaraţii şi fapte a unor conducători de cluburi de fotbal, care au înţeles să respecte personalul angajat al cluburilor, cât şi jucătorii pe care ii au sub contract".Ministerul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, marţi, că sportivii şi angajaţii cluburilor se vor bucura de sprijin din partea Guvernului pe perioada stării de urgenţă ca urmare a modificărilor şi completărilor aduse ordonanţei privind indemnizaţia de 75% din câştigul salarial mediu brut acordată de stat pe perioada suspendării contractelor angajaţilor.Ordonanţa stabileşte procedurile de acordare a facilităţilor pentru participanţii la activitatea sportivă (sportivi, maseuri, kinetoterapeuţi, asistenţi medicali, alte categorii care realizează activitate sportivă), care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă, dar şi pentru cei care au încheiate contracte individuale de muncă. Prin intermediul aceluiaşi act normativ, procedura pentru depunerea actelor necesare obţinerii acestor ajutoare a fost extrem de mult simplificată.Pentru a beneficia de sprijinul menţionat, structurile sportive care au contracte de activitate sportivă suspendate, vor depune pe adresa de email a Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată olograf de reprezentantul legal, o declaraţie pe propria răspundere, precum şi lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. Aceste documente se transmit până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Pentru a asigura o procedură de lucru cât mai simplă, modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al tabelului cu beneficiari sunt standardizate: modelele regăsesc în Ordinul Comun al Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministrului Tineretului şi Sportului.Plata indemnizaţiei prevăzute se realizează în cel mult 10 de zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă către structurile sportive, care, la rândul lor, vor face plata direct beneficiarilor contractelor de activitate sportivă.Pentru a putea beneficia de sprijin în acoperirea drepturilor salariale pentru angajaţii cu contract individual de muncă a căror activitate este suspendată pe perioada stării de urgenţă, structurile sportive se vor adresa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pe raza cărora se află. Procedura este similară ca cea de la AJPIS.Ministerul Tineretului şi Sportului se va asigura că datele transmise de către structurile sportive beneficiare sunt corecte iniţiind în perioada următoare o serie de acţiuni de control, prin sondaj.În Ordonanţa 30/2020 se prevedea ca pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. 