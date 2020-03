Ce se întâmplă cu ITP-ul mașinii în perioada stării de urgență. Se prelungește automat?

14:20

Situație tot mai îngrijorătoare în Spania! Numărul deceselor cauzate de COVID-19 a atins un nou record global. Marți, 31 martie, au fost raportați 849 de morți și alte 9000 de cazuri de îmbolnăvire în doar 24 de ore. Maximul anterior a fost de 838 de decese, raportate duminica trecută. Spania a ajuns, astfel, la 8.189