Șoc în fotbalul european » Slovacii de la MSK Zilina, primii care declară falimentul din cauza pandemiei de COVID-19!

În această dimineață, a fost confirmat primul angajat Metrorex contaminat cu noul coronavirus. Persoana infectată este un controlor de acces care supraveghea aparatele de taxare și, uneori, atunci când nu erau casieri, vindea cartele călătorilor, potrivit Antena 3. (CITEȘTE ȘI: ALARMANT! UN BĂRBAT DIN SUCEAVA DIAGNOSTICAT POZITIV CU COVID-19 A PLECAT CU TAXIUL DE LA SPITAL, […]