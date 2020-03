Prințul Albert de Monaco s-a vindecat de coronavirus: ”Se simte bine”

17:00

Conform indemnizației de handicap pentru anul 2020, persoanele cu dizabilități beneficiază de drepturi, facilități, dar au și obligații. Iată care sunt elementele principale, în ordine: Drepturi: În cazul încadrării "grav cu asistent personal", indemnizația de însoțitor in sumă de 1.348 lei va fi acordată după transmiterea cererii de opțiune, potrivit prevederilor art. 42, al. 5 […]