Peste jumătate din decesele provocate de coronavirus, confirmate postmortem în România. Avertismentul unui medic: „Mâine sunt de gardă. Ce trebuie să schimbăm?”

17:50

Testări pentru depistarea coronavirusului vor fi efectuate, de săptămâna viitoare, şi la Tulcea, nu doar în București. Acestea vor fi realizate în laboratorul Direcţiei Veterinare din localitate. În prezent se fac lucrări pentru asigurarea condiţiilor de biosecuritate pentru persoanele care vor lucra cu aceste probe. VEZI AICI: BĂTRÂNII DIN IAȘI, SUB TEROARE. FOSTĂ ASISTENTĂ DE […] The post Testări pentru depistarea COVID-19, și la Tulcea! Când vor începe și unde vor fi realizate appeared first on Cancan.ro.