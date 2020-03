Grupul de Comunicare Strategică pe Fax. Explicația oficială a raportării întârziate a deceselor: “N-a fost luat raportul de pe numărul de fax din cauza mutării sediului DSP”

19:30

În Turkmenistan, mass-media controlată de stat nu mai are voie să folosească cuvântul “coronavirus”. Guvernul Turkmenistanului a luat această măsură radicală pentru a suprima toate informațiile despre pandemie, punându-și astfel cetățenii în pericol, relatează Reporters Without Borders (RSF). În plus, cuvântul “coronavirus” a fost eliminat din broșurile de informații despre sănătate distribuite în școli, spitale […]