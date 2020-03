Ministrul Agriculturii invită fermierii la încheierea contractelor şi solicitarea apei pentru irigaţii

20:30

Scriitorul James Meek se regăseşte pe lista scurtă a romancierilor nominalizaţi pentru ediţia din 2020 a premiului britanic Walter Scott pentru ficţiune istorică, anunţată marţi de organizatori, conform BBC.Cărţile nominalizate în acest an sunt următoarele: "The Narrow Land" (Christine Dwyer Hickey), "The Parisian" (Isabella Hammad), "To Calais, In Ordinary Time" (James Meek), "Shadowplay" (Joseph O'Connor), "The Redeemed" (Tim Pears) şi "A Sin Of Omission" (Marguerite Poland).De obicei, acest prestigios trofeu literar britanic era atribuit la Border Book Festival, organizat în luna iunie în oraşul britanic Melrose. Însă, în contextul pandemiei de coronavirus, organizatorii evenimentului au anunţat marţi că analizează noi posibilităţi de înmânare a premiului, întrucât acel festival literar a fost amânat.Walter Scott Book Prize este un premiu literar britanic pentru ficţiune istorică, decernat pentru prima dată în anul 2010. Romanciera Hilary Mantel a câştigat ediţia inaugurală a acestui trofeu cu volumul "Wolf Hall".Însoţit de un cec în valoare de 25.000 de lire sterline - scriitorii nominalizaţi primesc 1.500 de lire sterline -, Walter Scott Book Prize este unul dintre cele mai importante premii literare decernate în Regatul Unit al Marii Britanii. Trofeul literar a fost creat de ducele şi ducesa de Buccleuch, ai căror strămoşi au avut legături strânse cu scriitorul scoţian Walter Scott, considerat părintele romanului de ficţiune istorică după publicarea cărţii sale "Waverley" în 1814.Pentru a concura la acest premiu, cărţile de ficţiune istorică trebuie să fi fost publicate în Marea Britanie, Irlanda şi în alte ţări din Commonwealth în anul precedent.În 2019, acest trofeu a revenit scriitoarei Cressida Connolly cu romanul "After The Party".AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)