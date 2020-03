Cătălin Moroșanu strânge bani pentru Sergiu, tânărul venit pe cal maternitate. Mesajul emoționant al sportivului pentru fanii săi

18:00

Apel disperat! Un sucevean cu handicap, rămas fără hrană și apă, îi cere lui Klaus Iohannis să-l eutanasieze. Valeriu P. (47 de ani) locuiește în comuna Horodnic de Jos și este o persoană bolnavă încadrată în gradul II de handicap, fără capacitate de muncă, fără venituri. Pe 24 martie, bărbatul a făcut o cerere la […]