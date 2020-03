Locul din Rusia unde coronavirusul ar putea ucide sute de mii de oameni în câteva zile. Avertisment Amnesty: „Va fi devastator”

19:30

Medici infectați cu coronavirus la Spitalul din Câmpulung Moldovenesc. Se așteaptă, în continuare, sute de rezultate. Coronavirusul a creat panică în România! Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 78 și crește de la o zi la alta. Tot mai multe persoane sunt infectate cu coronavirus, iar printre acestea se numără și cadrele medicale […] The post Medici infectați cu coronavirus la Spitalul din Câmpulung Moldovenesc. Se așteaptă, în continuare, sute de rezultate appeared first on Cancan.ro.