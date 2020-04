Imagini bulversante de la prima nuntă realizată în plină pandemie. Câți invitați au avut

22:30

Raed Arafat a anunțat că Bucureștiul este departe de măsura carantinei. Mai mult decât atât, această situație nici nu a fost luată în calcul. "Nu se compară Bucureștiul cu Suceava, din fericire suntem departe de măsura carantinei la București. Dar acest lucru poate să se schimbe, totul se vede după cum evoluează situația, și pe […]