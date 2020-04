APIA: Plăţi de aproape 38 de milioane de lei pentru 33 de beneficiari care au solicitat fonduri pentru bunăstarea porcinelor

23:30

Fostul preşedinte american Barack Obama a lăsat marţi să se înţeleagă că succesorul său, Donald Trump, a "respins avertismentele" privind riscurile unei pandemii de coronavirus şi l-a acuzat că neagă efectele schimbărilor climatice, notează AFP."Cu toţii am putut vedea consecinţele mult prea îngrozitoare provocate de cei care au respins avertismentele cu privire la o pandemie", a scris pe Twitter fost preşedinte democrat.We've seen all too terribly the consequences of those who denied warnings of a pandemic. We can't afford any more consequences of climate denial. All of us, especially young people, have to demand better of our government at every level and vote this fall. https://t.co/K8Ucu7iVDK— Barack Obama (@BarackObama) March 31, 2020 Până în prezent, în Statele Unite s-au înregistrat mai multe decese din cauza coronaviruslui (3.415 morţi) decât în China (3.305), originea pandemiei, potrivit bilanţului oficial chinez şi datelor anunţate de Universitatea Johns Hopkins. De asemenea, SUA au cel mai mare număr de cazuri declarate oficial, cu peste 174.000, marţi."Nu ne putem permite să suportăm alte consecinţe cauzate de cei care neagă schimbările climatice. Fiecare dintre noi, în special cei tineri, trebuie să pretindă mai mult din partea liderilor noştri la toate nivelurile şi să voteze la toamnă", cu ocazia alegerilor din noiembrie, a continuat Barack Obama, de obicei puţin implicat în această campanie pentru prezidenţiale.El a reacţionat la un articol anunţând că administraţia Trump a anulat normele cele mai exigente privind emisiile de gaze cu efect de seră de către autovehicule pe care le-a aprobat în 2012, când se afla la Casa Albă.Noile reguli vor impune producătorilor de automobile reducerea consumului mediu de carburant cu 1,5% pe an până în 2026, în loc de 5% anual cum dictau normele Obama, a subliniat Agenţia americană pentru protecţia mediului (EPA) într-un comunicat.Ales în noiembrie 2016, Donald Trump a anunţat în iunie 2017 că retrage Statele Unite din Acordul de la Paris asupra schimbărilor climatice.