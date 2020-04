Tulcea: Un bărbat din Măcin a suferit arsuri de gradul III pe picioare în urma unui incendiu

11:10

Vacanţele programate pe litoralul bulgăresc de Paşte şi 1 mai în 2020 au fost reprogramate pe perioada Paştelui în 2021 sau în perioada de vară a acestui an, a anunţat IRI Travel, turoperatorul pe destinaţia Bulgaria."Pentru perioada Paştelui aveam 7.000 de rezervări făcute, iar pentru cea de 1 mai ajungeam la 3.000. Niciuna dintre acestea nu a mai fost păstrată pentru că toate cele peste 100 de hoteluri cu care IRI Travel lucrează vor fi închise cel mai probabil până pe data de 15 mai", a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.Într-un comunicat remis miercuri AGERPRES, reprezentanţii IRI Travel susţin că au reuşit o păstrare a clienţilor pe care i-au câştigat în perioada de dinainte de apariţia pandemiei. Astfel, 9.500 de turişti şi-au reprogramat vacanţele de Paşte şi de 1 mai pentru vara 2020, păstrând aceleaşi preţuri pentru pachetele acumulate, 200 de rezervări au fost reprogramate pentru perioada Paştelui 2021, care cade anul viitor în aceeaşi perioadă cu 1 mai, iar 300 de rezervări au fost anulate definitiv."Dorim să menţionăm faptul că turiştii care au dorit o perioadă mai lungă de vacanţă pentru vară vor plăti în plus tarifele/cameră/zi afişate pentru perioada respectivă. Spre exemplu, dacă acum un turist achiziţionase 4 nopţi de Paste 2020 şi a amânat vacanţa pentru vara 2020, dar mai vrea trei nopţi în plus în perioada decisă cu consultanţii noştri, acesta va plăti pentru cele trei nopţi în plus tariful aplicat pentru perioada de vară, nu pentru cea de Paşte", a precizat Lucian Bădîrcea.Rezervările care au fost făcute pentru Paşte şi 1 mai în această perioadă sunt la hoteluri de 3, 4 şi 5 stele, majoritatea având regim "all inclusive", dar sunt câteva care au şi demipensiune. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)