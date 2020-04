Gigi Becali surprinde: „Fotbalul în Europa se reia când hotărăsc cei din Italia și Spania. La noi poate să înceapă și acum!”

08:40

Până pe 31 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, dintre care 82 de persoane și-au pierdut viața. În prezent, Suceava este un adevărat focar de infecție, motiv pentru care orașul a intrat în carantină totală. În Spitalul Județean din localitate, numărul bolnavilor de […]