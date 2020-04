Ultima oră. Câte cazuri noi de coronavirus au fost confirmate în România și care este bilanțul total

10:50

Potrivit specialiștilor, COVID-19 rămâne mai mult timp pe suprafețe, iar acestea – atinse – pot duce la infectarea respectivei persoane cu noul coronavirus. Bineînțeles, lifturile sunt spații comune în care pătrund foarte mulți oameni, în fiecare zi, tocmai de aceea prezentând un risc sporit care trebuie, neapărat, luat în calcul în timpul acestei crize medicale