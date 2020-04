VIDEO. Poliția în acțiune, varianta Moinești! Cum a încercat un agent să imobilizeze un infractor

11:20

Primăria Râmnicu Vâlcea a luat decizia de a închide preventiv căminul de bătrâni din Ostroveni, pentru a evita o posibilă infectare în acest spaţiu. 72 de bătrâni vor fi trimişi acasă din cămin. „Este o decizie nefericită pe care o luam, dar este cea mai buna prevenție pentru seniori. Nu putem risca, nu știm cu […] The post Cutremurător. Căminul de bătrâni din Vâlcea îşi închide porţile din cauza coronavirusului! Bătrânii sunt trimişi acasă appeared first on Cancan.ro.