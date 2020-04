24 de cadre medicale de la Spitalul Militar București, infectate cu coronavirus. Medic: Nicio secție nu va fi închisă

15:10

HOROSCOP. Din 30 martie, planeta Marte a intrat in inovatorul si cooperantul Varsator unde nu a mai fost din mai 2018. Cu izolarea in case si distantarea sociala ce au devenit noua normalitate a perioadei, suntem deschisi sa ne scufundam in energia Varsatorului orientat spre tehnologie ca mod de a comunica si relationa.