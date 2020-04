Apel disperat al medicilor din ”Spitalul morții”: E haos aici! Suntem depășiți!”

12:30

Polițiștii din Caracas, Venezuela, au declanșat o anchetă de proporții în urma căreia mai multe persoane au fost reținute. Printre cei vizați de polițiști s-au aflat și două românce – "companioane de lux" – care ar fi ajuns în Venezuela venind din Spania, chiar înainte ca orașul Caracas să fie plasat în carantină din cauza […]