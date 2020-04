Florin Cîţu, ministrul Finanţelor, vorbeşte pentru prima dată despre salariile bugetarilor: Costul crizei trebuie suportat de toată lumea

17:10

Fiecare cumpănă a lumii rescrie istoria. Şi schimbă convingeri, cu o forţă uluitoare. Nu am bănuit până în aceste zile cât de mulţi discipoli ai lui Jean – Jacques Rousseau sunt în jurul meu. Lucrând într-un mediu în care majoritate oamenilor şi-au construit cariere şi averi prin propriile lor forţe, am crezut că sunt înconjurat de „voinţe individuale” şi că „voinţa colectivă” s-a oprit în pagul tuturor clădirilor de birouri în care, de-a lungul vremii, am urcat. De aceea şocul meu este cu atât...