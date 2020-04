Doliu în familia regelui Cioabă! Fratele și cumnata acestuia au fost răpuși de noul coronavirus

14:10

Un locuitor din Moinești care avea mandat de executare a pedepsei cu închisoarea a ajuns după gratii din cauza prietenilor care l-au scos la o vorbă în fața blocului. Pentru că formau un grup mai mare de trei persoane, un vecin a sunat la Poliție, iar când un echipaj a ajuns la fața locului și […] The post VIDEO. Poliția în acțiune, varianta Moinești! Cum a încercat un agent să imobilizeze un infractor appeared first on Cancan.ro.