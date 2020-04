Hoții din rețeaua „Furios și iute” de România au vândut un smartphone nelansat încă pe piață și…

16:20

Începând de astăzi, pensiile se dau în plic! Poștașii vor fi echipați cu măști de protecţie și mănuși atunci când le vor înmâna banii pensionarilor. Începând de astăzi, 1 aprilie, poștașii se vor deplasa cu mașini, vor fi echipați corespunzător, iar pensiile vor fi date în plic. „Depunem toate eforturile pentru a distribui banii pensionarilor […]