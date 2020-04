La nivel mondial, cazurile de COVID-19 au ajuns la aproape 900.000

17:30

Zeci de localnici din Dâmbovița au îngenuncheat și s-au rugat în plină stradă să scape de coronavirus, dar s-au pricopsit cu amenzi usturătoare. Potrivit regulilor impuse de autorități, adunările publice sunt interzise în regiml stării de urgență. Însă, zeci de dâmbovițeni au încălcat aceste reguli și au ieșit în stradă pentru a se ruga. (CITEȘTE […]