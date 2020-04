Statele Unite le cer aliaţilor din NATO să nu-şi diminueze cheltuielile militare, în pofida pandemiei de coronavirus

20:50

Federaţia Americană de Tenis (USTA) a anunţat miercuri că turneul US Open, programat în perioada 31 august - 13 septembrie, nu va fi decalat şi rămâne în continuare în programul competiţional al anului 2020, scrie AFP.Anunţul USTA a venit la scurt timp după decizia organizatorilor turneului de la Wimbledon de a anula competiţia din acest an.''Înţelegem circumstanţele speciale şi raţionamentul pentru care All England Lawn and Tennis Club a decis să anuleze turneul de la Wimbledon din 2020. Până în prezent, USTA îşi menţine intenţia de a organiza US Open la data anunţată iniţial. Urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei generate de coronavirus şi ne pregătim pentru orice situaţie'', precizează Federaţia Americană.Turneul de tenis de la Wimbledon, programat în intervalul 29 iunie - 12 iulie, a fost anulat, în contextul pandemiei de coronavirus, au anunţat miercuri organizatorii.''Cu mare regret anunţăm că decizia All England Club, asociaţia care organizează turneul londonez, şi a comitetului de conducere al campionatului este de a anula ediţia din 2020 de la Wimbledon din cauza problemelor de sănătate pe care le implică pandemia de coronavirus. În schimb, următoarea ediţie, a 134-a, va avea loc între 28 iunie şi 11 iulie 2021'', se arată într-un comunicat al All England Lawn Tennis Club (AELTC) citat de Reuters.Este pentru prima oară când turneul de la Wimbledon este anulat după cel de-al Doilea Război Mondial.Wimbledon era al treilea turneu de Mare Şlem al anului, în 2019 acesta fiind câştigat, la individual, de românca Simona Halep (feminin), respectiv sârbul Novak Djokovic (masculin).În urmă cu două săptămâni, organizatorii turneului de la Roland Garros, prevăzut între 24 mai şi 7 iunie, au anunţat spre surpriza generală reprogramarea sa în toamnă, între 20 septembrie şi 4 octombrie.Circuitele profesioniste de tenis au anunţat, la jumătatea lunii martie, într-un comunicat comun, suspendarea turneelor ATP, WTA, Challenger şi ITF până la data de 7 iunie, din cauza pandemiei de coronavirus."După o analiză atentă, din cauza pandemiei de COVID-19, toate turneele ATP şi WTA din sezonul de primăvară pe zgură nu vor avea loc conform programului. Aici sunt incluse turneele ATP/WTA de la Madrid şi Roma, pe lângă turneele WTA de la Strasbourg şi Rabat, şi cele ATP de la Munchen, Estoril, Geneva şi Lyon'', se arăta în comunicat.Comunicatul preciza că în paralel, clasamentele ATP şi WTA vor fi îngheţate în această perioadă, până la noi ordine. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor online: Anda Badea)