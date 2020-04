Actrița Anda Onesa, mărturisiri despre cum se gestionează epidemia de cornavirus în New York: „Este pustiu. Ascultăm de autorități și stăm în casă”

18:20

În contextul epidemiei de coronavirus Israelul a decis să modifice o parte din liniile sale de producţie de rachete pentru a fabrica aparate de ventilat mecanic, cu scopul de a acoperi deficitul naţional de echipamente medicale folosite în tratarea pacienţilor bolnavi de COVID-19. Ministerul Apărării a precizat într-un comunicat transmis marţi seară că linia de