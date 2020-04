Gest impresionant! O femeie infectată cu coronavirus a refuzat să fie intubată: ”Salvați viața unui tânăr. Eu am trăit destul”

18:20

Un șofer din Argeș a fost amendat pentru că a respectat întrutotul recomandările Poliției Române. Acesta a fost oprit de un agent care i-a sugerat să deschidă geamul și să-i înmâneze actele pentru că nu vede bine. Însă, șoferul nu a vrut să se supună, motiv pentru care a fost amendat. Inițial, șoferul i-a arătat […] The post Nu este păcăleală! Un șofer din Argeș a fost amendat pentru că a respectat întocmai recomandările Poliției Române! appeared first on Cancan.ro.