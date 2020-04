Ilinca Vandici a părăsit platourile de filmare și s-a izolat în casă! „Asta mă ajută să trec mai ușor peste această perioadă”

19:00

Pandemia de coronavirus a oprit cumva viețile a milioane de oameni, iar unii dintre ei sunt îngroziți de felul în care li s-au schimbat viețile de când stau închiși în case. În ajutorul lor, dar și al celorlalți, un reputat psiholog din România a dezvăluit cum se poate dezvolta personal un individ în timpul crizei […] The post Cum poți să te dezvolți personal și spiritual în timpul crizei provocată de noul coronavirus! Un reputat psiholog a dezvăluit tot ce trebuie să faci appeared first on Cancan.ro.