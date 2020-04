Despescu: Aproape 300.000 de persoane, dintre care peste 250.000 de cetăţeni români, au intrat în martie în România

21:50

Preşedintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Iranul împotriva oricărui atac vizând soldaţi americani în Irak, relatează AFP."Potrivit informaţiilor noastre (...), Iranul şi protejaţii săi pregătesc un atac viclean împotriva trupelor americane şi /sau a bazelor din Irak", a scris Trump pe Twitter. "Dacă se va întâmpla acest lucru, Iranul va plăti un preţ foarte mare", a adăugat el. Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!; Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020 Cu câteva ore mai devreme, Teheranul a avertizat Washingtonul împotriva riscului de a antrena Orientul Mijlociu într-o ''situaţie dezastruoasă'' în plină criză de coronavirus, după desfăşurarea de către Statele Unite de rachete Patriot pe teritoriul irakian.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Ady Ivaşcu)