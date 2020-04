Curs valutar BNR 2 aprilie 2020. Cu câți lei vând un euro băncile din România

19:40

În aceste vremuri de izolare cauzată de pandemia cu SARS-COV-2, SANADOR se adaptează nevoilor momentului şi lansează platforma Dr. Sanador- Consultaţii Medicale Online. Sistemul permite o interacţiune virtuală live cu medicii noştri în contextul măsurilor de securitate anunţate de autorităţi pentru populaţia României. Indiferent de locul unde vă aflaţi, puteţi programa o consultaţie personală sau […]