DOCUMENTAR: 180 de ani de la naşterea scriitorului Émile Zola

01:40

Un avion încărcat cu ajutor umanitar, trimis de Rusia pentru a sprijini Statele Unite în lupta împotriva coronavirsului, a aterizat miercuri după-amiază la New York, a făcut cunoscut misiunea diplomatică rusă la ONU, scrie AFP.Imagini difuzate pe contul de Twitter al misiunii au arătat motostivuitoare în timp ce descărcau cutii de carton din avionul-cargo, un Antonov-124 al forţelor aeriene ruse.The New York Air Traffic Controller thanked the Russian pilot when this plane with medical assistance for the US landed at JFK airport. “Rome Foxtrot Foxtrot 8460 Heavy, we sincerely thank you for all the assistance you are bringing in,” the controller said. “Have a good day.” https://t.co/T8oG9TJ6VW— Kylie Atwood (@kylieatwood) April 1, 2020 Ministerul Apărării de la Moscova anunţase în cursul zilei de miercuri că avionul a decolat spre Statele Unite, "având la bord măşti medicale şi echipament medical".Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, acest ajutor a fost adus în discuţie luni cu prilejul convorbirii telefonice dintre preşedintele rus, Vladimir Putin, şi omologul său american, Donald Trump."Astăzi, când această situaţie afectează pe toată lumea fără excepţie şi devine globală, nu există alternativă la acţiunile în spiritul parteneriatului şi ajutorului reciproc", le-a declarat marţi Dmitri Peskov agenţiilor de presă ruse.Rusia a trimis săptămâna trecută mai multe avioane cu specialişti în virusologie, echipamente medicale, laboratoare şi sisteme de dezinfectare mobile în Italia, unde COVID-19 a ucis peste 12.400 de persoane.Statele Unite, prima putere mondială, au înregistrat până miercuri peste 205.000 cazuri confirmate de infecţie cu coronavirusul, dintre care mai mult de 4.500 de morţi, potrivit unui bilanţ întocmit de Universitatea Johns Hopkins.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Adrian Dădârlat)