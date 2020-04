Biletul Zilei » Debut cu dreptul în luna aprilie » Pariurile de astăzi sunt aici!

23:00

La doar câteva zile după ce a fost numit în funcție, managerul Spitalului Județean Suceava a demisionat. În locul său, Ministerul Sănătății va trimite o echipă managerială de la București, formată din medici militari, a anunțat Victor Ciutacu, la România TV. The post Lovitură la ”Spitalul morții” din Suceava: noul manager a DEMISIONAT appeared first on Cancan.ro.