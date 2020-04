Cutremur în România, joi, la ora 09:48! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

23:50

Estimările specialiștilor arată că 25%-50% dintre pacienții infectați cu coronavirus sunt asimptomatici. Se pare că acesta este procentajul care este responsabil și pentru răspândirea bolii. Numărul persoanelor infectate cu virusul COVID-19 este în continuă creștere, iar la fel este și cel ale pacienților asimptomatici. În SUA, statisticile arată că 25% dintre cei testați sunt asimptomatici, […]